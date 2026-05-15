O Serviço Social do Comércio, Sesc, promove neste final de semana uma programação cultural com shows, espetáculo, cinema, atividades recreativas, circuito de corridas, além de serviços de cuidados com a saúde, em diversas unidades das cinco regiões do país.

As ações integram a nova edição da Semana S que, no ano passado, reuniu mais de 1 milhão de pessoas. A maioria das atividades têm entrada gratuita e ingressos devem ser retirados com antecedência.

Os shows de Alessandra Leão, Demônios da Garoa, Tony Tornado e Ana Cañas canta Rita Lee são destaques da programação no estado de São Paulo. Há ainda diversas atividades destinadas às crianças nas unidades paulistas do Sesc.

A cantora Luísa Sonza é um dos destaques do evento no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, a cantora Gloria Groove estará no palco do Sesc da Praça Mauá, na capital.

Outros nomes confirmados são Michel Teló, em Campo Grande; Ana Castela, em Belo Horizonte; Mestrinho, em Vitória; Banda Jeito Moleque, em Macapá; Solange Almeida, em João Pessoa; Fresno em Porto Alegre; e Mundo Bita, em Recife.

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Cinema e corrida

O CineSesc, na capital paulista, participa da Semana S com exibição de filmes em sessões gratuitas. Alguns são clássicos como Stromboli, de Roberto Rossellini, estrelado por Ingrid Bergman; e o documentário Frantz Fanon: Pele Negra, Máscara Branca, que conta a história da vida e obra do escritor anticolonialista.

O Circuito Sesc de Corridas, em homenagem aos 80 anos da instituição, pretende reunir mais de 30 mil atletas por todo país. As provas terão percursos de 5 quilômetros (km), 10 km e 15 km, além de caminhadas de 3 km e corridas kids, com o objetivo de promover a socialização e a iniciação esportiva para crianças.

Antes e depois das provas, está prevista a realização de ações, como oficinas de aproveitamento integral de alimentos, atividades dos grupos do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI) e Feiras de Empreendimentos Solidários.

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