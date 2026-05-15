SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 12 anos relatou ter sido estuprada por oito menores de idade no Rio de Janeiro.

A denúncia foi feita na Delegacia de Atendimento à Mulher pela mãe da vítima. O caso teria acontecido na última quarta-feira (13) em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Todos os oito jovens envolvidos na denúncia já foram identificados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A autoridade policial solicitou à Justiça busca e apreensão dos adolescentes e realiza investigação para entender a dinâmica da ocorrência.

"Desde o registro da ocorrência, a autoridade policial realizou diligências ininterruptas, levantamentos de inteligência e oitivas, permitindo esclarecer rapidamente a dinâmica dos fatos e individualizar a participação de cada envolvido", disse a Polícia Civil, em nota.