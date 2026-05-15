RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O motorista do caminhão que provocou um acidente com três mortes na RJ-150, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, morreu na madrugada desta sexta-feira (15). Com isso, subiu para quatro o número de óbitos da colisão registrada na altura de Parada Folly, no distrito de Amparo.

Segundo a prefeitura de Nova Friburgo, Luciano Ignácio Chaves, de 37 anos, sofreu traumatismo craniano grave, contusão pulmonar e choque neurogênico. Ele foi socorrido após o acidente e levado para o Hospital Municipal Raul Sertã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h02.

O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (14) e foi registrado por uma câmera de segurança. Segundo informações preliminares da investigação, o caminhão seguia no sentido Amparo quando teria perdido o freio em um trecho de descida. As imagens mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir carros e tombar na pista.

Três pessoas morreram ainda no local do acidente, sendo dois homens e uma mulher, segundo o Corpo de Bombeiros. Os nomes e idades deles não foram divulgados.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista teria pulado do caminhão ainda em movimento antes da colisão. Um ajudante do veículo, Luiz Gustavo Oliveira, de 32 anos, sofreu apenas escoriações leves e foi liberado ainda na quinta-feira (14).

Outras duas mulheres ficaram feridas. Thainá da Silva Rosa, 30, que caminhava por uma rua lateral, sofreu fratura exposta na perna direita e fratura na clavícula. Segundo a prefeitura, ela passou por cirurgia e segue em observação e monitoramento.

Já Zilma Adame Pinheiro, de 72 anos, ocupante de um dos veículos atingidos, sofreu pneumotórax à direita, fratura de clavícula e precisou passar por drenagem no tórax. Ela permanece em observação e monitoramento.

Segundo a Polícia Militar, a área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e da perícia. O Samu de Nova Friburgo também atuou na ocorrência.

A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da 151ª Delegacia de Polícia. Segundo a corporação, diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.