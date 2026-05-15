RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça-parda enquanto fazia uma trilha com a família em uma reserva particular próxima à Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, na quinta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros e familiares, a criança sofreu ferimentos graves no rosto, cortes profundos e fratura em um dos braços.

A menina é de Brasília e estava na região para comemorar o aniversário com os pais. O ataque aconteceu dentro do Santuário Volta da Serra, próximo à Cachoeira do Cordovil. A família retornava de uma cachoeira pela trilha de acesso, acompanhada de um guia da Fazenda Volta da Serra, responsável pelo atrativo turístico.

De acordo com a família da criança, a onça saltou repentinamente sobre a menina no meio da trilha. O pai entrou em luta corporal com o animal para tentar proteger a filha. O guia que acompanhava o grupo também ajudou a interromper o ataque e chegou a jogar uma mochila sobre a onça, que fugiu para a mata.

A criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Alto Paraíso e, posteriormente, foi transferida de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, referência em cirurgia plástica reparadora. O trajeto entre as duas cidades tem cerca de 230 quilômetros.

Segundo informações médicas divulgadas pela família, a menina passou por cirurgia nesta sexta-feira (15). Ela perdeu parte da pele do rosto durante o ataque, mas o quadro clínico é estável.

Ainda conforme os médicos, a menina estava consciente antes do procedimento cirúrgico. A avaliação preliminar apontou lesões aparentemente superficiais, sem evidências de perda óssea até o momento. O procedimento, considerado delicado, deve ser concluído na noite desta sexta.

Após a cirurgia, os médicos irão avaliar se a criança permanecerá internada no Hran ou se será transferida para o Hospital de Base de Brasília para tratamento da fratura no braço.

Em nota, a administração da Fazenda Volta da Serra afirmou que o plano de atendimento a emergências foi acionado imediatamente. Segundo o local, o Corpo de Bombeiros chegou a buscar apoio aéreo para a transferência da vítima, mas o transporte não pôde ser realizado devido à impossibilidade de operações noturnas na região.

A fazenda informou ainda que suspendeu temporariamente a visitação "para análise técnica do ocorrido" e declarou que segue prestando assistência à família e colaborando com as autoridades.

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