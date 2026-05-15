SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LUm homem viajou quase dois mil km de distância para matar a ex-namorada a facadas, após descobrir que ela estava se relacionando com outra pessoa.

Crime ocorreu na madrugada de ontem, em Terra Roxa (PR). Thainara Cavalcante, de 28 anos, foi encontrada morta em casa com ferimentos provocados por arma branca, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.

Homem de 27 anos teria pulado muro e invadido imóvel com cópia de chave. Os dois iniciaram uma discussão e atingiu Thainara com golpes de faca. O rapaz não teve o nome divulgado pela polícia.

Suspeito se separou da vítima e voltou para cidade natal. Ele morava em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e decidiu viajar para Terra Roxa, no Paraná, após descobrir que a ex-namorada estava se relacionando com outra pessoa. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 1.800 km.

Crime bárbaro, um feminicídio, onde uma jovem de 28 anos foi esfaqueada pelo seu ex-companheiro. Os dois haviam se separado, e ele voltou para a sua cidade natal, no estado da Bahia. Essa distância havia rompido o relacionamento do casal. Ela disse que não queria mais continuar com ele. Pedro Lucena, delegado do caso

No seu interrogatório, ele confessou que descobriu, através de redes sociais, que ela estava se relacionando com outra pessoa. Pedro Lucena, delegado do caso

Homem foi autuado em flagrante. Segundo o delegado, o rapaz permanece detido e deve responder por feminicídio. O suspeito segue à disposição da Justiça.