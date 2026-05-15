SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma gata foi alvejada com pelo menos 27 tiros de espingarda na região de Pirabeiraba, em Joinville (SC). O animal foi resgatado no dia 7 de maio sob suspeita de atropelamento.

A gata conhecida como Morcega foi levada ao hospital veterinário após ser encontrada em estado grave na rua. O exame raio-X apontou múltiplas fraturas e projéteis alojados no corpo do animal, que não resistiu às tentativas de extração.

Um boletim de ocorrência foi registrado. Na tarde de hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu um mandado de busca e apreensão na região. Duas armas de fogo foram apreendidas.

O confronto balístico entre o material apreendido e os projéteis encontrados no animal será feito pelo Instituto Geral de Perícia (IGP), que busca confirmar a autoria do crime. O responsável deve responder pelo crime de maus-tratos a animais domésticos, com pena de 2 a 5 anos de reclusão.