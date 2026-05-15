CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital de Amor, em Barretos (a 423 km de São Paulo), iniciou nesta sexta-feira (15) a construção de seu centro de pesquisa clínica e cirurgia robótica. O serviço vai beneficiar pacientes oncológicos em tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A cerimônia teve a presença do presidente Lula (PT) e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e marcou a ampliação do aparato tecnológico da unidade, a maior em atendimento oncológico gratuito na América Latina.

Segundo a gestão federal, o novo espaço deve ampliar o atendimento, a formação médica e a produção de conhecimento sobre câncer, além de oferecer a usuários do SUS terapias de alta tecnologia.

Lula e Padilha divulgaram também medidas do programa Agora Tem Especialistas, a implementação de uma tabela específica para o financiamento de cirurgias robóticas na rede pública e a entrega de veículos para o transporte de pacientes até os locais de tratamento.

Para o hospital de Barretos, o ministério vai repassar R$ 129 milhões e formalizar um termo de execução com o Ministério das Comunicações para criar a Rede Saúde Brasil de Cibersegurança.

A expectativa é de um aumento de dez vezes na área de pesquisa clínica para produção de medicamentos e robótica, para ampliar o número de cirurgias minimamente invasivas.

Em novembro, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) aprovou a incorporação da prostatectomia radical assistida por robô no SUS, para o tratamento do câncer de próstata. O procedimento é realizado na unidade do interior de São Paulo.

O governo diz que vai aumentar de R$ 1.200 para R$ 25 mil o repasse para procedimentos oncológicos, além de disponibilizar 23 novos medicamentos para 18 cânceres. A previsão é de que a obra fique pronta no segundo semestre de 2027.

A viagem marca também o retorno de Lula ao hospital, onde esteve há 13 anos para a inauguração de uma ala que leva o seu nome.

O espaço tem 4.511 metros quadrados, duas salas cirúrgicas, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e leitos de internação. A ala, à época, recebeu investimento de R$ 30 milhões (R$ 62,34 milhões, atualizados pelo IPCA), provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas.

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