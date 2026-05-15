SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva fina no fim de tarde e início da noite desta sexta-feira (15) fez motoristas sofrerem com o maior índice de congestionamento do ano na cidade de São Paulo.

Segundo levantamento da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego), às 18h, a cidade atingiu 1.348 km de lentidão.

O trânsito foi melhorando aos poucos, mas às 19h o índice ainda estava em 1.190 km.

Às 19h40, a marginal Pinheiros era a via mais congestionada, com 22,4 km de lentidão. Estava à frente das pistas central (18,3 km) e expressa (14,9 km) da marginal Tietê. Na faixa local, na zona oeste, o anda e para chegava a 11,1 km.

A volta para casa dava sinais de que seria difícil ainda durante a tarde. No boletim das 16h30, a capital paulista tinha 969 km de congestionamentos. O número é 41% maior que os 685 km de sexta-feira passada (8) no mesmo horário.

Até então, a maior marca de 2026 havia sido registrada às 19h do dia 26 de fevereiro, com 1.313 km de vias engarrafadas.

O maior engarrafamento da cidade de São Paulo foi em 9 de agosto de 2024, às 19h, com 1.510 km de vias congestionadas. O dado considera o cálculo atual da CET, em parceria com o aplicativo Waze, que abrange 20 mil km de ruas e avenidas da capital desde março de 2023.

O recorde é de 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, antes da pandemia que esvaziaria as ruas. Às 18h30 daquele dia, a companhia registrou 1.902 km de lentidão.