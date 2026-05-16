SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O final de semana começa na região metropolitana de São Paulo com a propagação de áreas de instabilidade e uma frente fria no litoral do estado, o que deve deixar o tempo entre nublado e com possibilidade de chuva em áreas localizadas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sábado (16) deve começar com muitas nuvens na madrugada e termômetros na marca dos 15°C.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, o que deve proporcionar a elevação das temperaturas até valores próximos aos 24°C. Nesta sexta (15), o tempo foi chuvoso na capital paulista, com a temperatura variando da mínima de 16,5°C às 12h à máxima de 19,8°C às 14h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

Entre o fim da tarde e o início da noite deste sábado, informa o CGE, podem ocorrer pancadas de chuva de forma pontual, porém com baixo volume de precipitação.

Onde pode chover forte é no oeste do estado, na divisa com o Paraná e Mato Grosso do Sul. O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestade nessa área durante este sábado, devido a uma faixa de umidade que vem da amazônia.

A Climatempo complementa a previsão indicando que, entre o fim da manhã e a tarde, novas instabilidades avançam para o oeste e sudoeste paulista. Assim, a chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade em grande parte do estado, especialmente no oeste, sudoeste, sul, litoral sul, leste e interior, com risco de temporais no oeste e sudoeste.

O instituto diz também que há chance de pancadas moderadas a fortes no centro-sul do Rio de Janeiro, zona da mata mineira e norte do Espírito Santo. Nas demais áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e norte paulista, o tempo segue firme. O centro-sul paulista terá temperaturas mais amenas, enquanto o extremo norte de Minas Gerais terá umidade relativa abaixo dos 30%.

A Climatempo ainda analisa a influência das instabilidades, que devem provocar chuva forte em todas as regiões do país.

"A atuação de frentes frias, áreas de baixa pressão, transporte intenso de umidade da amazônia e cavados atmosféricos favorece chuva forte, temporais isolados e queda de temperatura principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Enquanto isso, o Nordeste e o Norte continuam sob influência da circulação marítima e da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), mantendo chuva frequente e volumes elevados em diversas áreas", diz a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

Devido a esse cenário, o Inmet emitiu mais dois alertas laranja para este sábado. Um de acumulado de chuva no litoral de Pernambuco e Paraíba, no Nordeste, e outro de chuvas intensas no Norte, pegando as áres centro-norte do Amazonas e do Pará e os estados do Amapá e Roraima.