SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para uma mudança nas condições do tempo em todo o território paulista entre sábado (16) e segunda-feira (18). Há previsão de aumento das chuvas, temporais isolados e nova queda nas temperaturas.

Na capital paulista, o sábado começou com com céu encoberto após uma madrugada com termômetros que chegaram a registrar 10,7°C, em Parelheiros, na zona sul. A previsão é de que o dia seja marcado por muitas nuvens e curtos períodos de sol, dificultando a livre elevação das temperaturas.

A máxima deve chegar aos 22°C, com taxas mínimas de umidade do ar em torno dos 55%, caracterizando um dia de baixa amplitude térmica. A partir do fim da tarde, há probabilidade de pancadas isoladas de chuva com baixo potencial para a formação de alagamentos.

Segundo a Defesa Civil, há condições para pancadas isoladas de chuva em diferentes regiões do estado, com possibilidade de raios e ventos fortes.

No domingo (17), o dia será marcado por nebulosidade variável e momentos de sol no estado de São Paulo, favorecendo o declínio das temperaturas. Há condições para pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria, associado à alta umidade disponível na atmosfera.

Na segunda-feira, a condição de tempo instável e chuvoso ocorre desde a madrugada e se intensifica no decorrer do dia, com volumes de chuva mais expressivos.

Esse cenário futuro, de chuva mais generalizada e persistente aumenta o potencial para a formação de alagamentos intransitáveis e elevação dos córregos e rios da capital, bem como cidades vizinhas da Grande São Paulo.

Será mais um dia de baixa amplitude térmica, com valores de temperatura entre mínima de 16°C e a máxima ao redor dos 19°C.