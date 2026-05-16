aprovou, na reunião da Diretoria Executiva desta sexta-feira (15), a sua Política de Inovação, um documento estratégico para as políticas de inovação da empresa. Junto, foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que será vinculado à Diretoria Geral e será responsável por articular e impulsionar as ações de inovação da

A Política de Inovação tem como objetivo engajar e reconhecer o corpo funcional da EBC como atores centrais no processo inovador, valorizando seus conhecimentos técnicos e experiências acumuladas, diz o documento aprovado.

O jornalista Jonas Valente, que coordenou o grupo de trabalho que elaborou a Política de Inovação, avalia que o NIT é um passo importante par a empresa estruturar projetos de inovação, fortalecendo a comunicação pública.

"A EBC já vem desenvolvendo diversas ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mas a aprovação de uma política para o tema e a criação de um núcleo específico para coordenar essas iniciativas permitem estruturar e ampliar projetos desta natureza, contribuindo para o fortalecimento da comunicação pública como referência de serviços, produtos e processos inovadores".

A EBC lidera a implantação da TV 3.0 no Brasil e precisa ser capaz de aprofundar a inovação dentro da empresa. Estamos vivendo um processo de transformação profundo na comunicação global e a empresa deve se atualizar à luz deste novo cenário hiperconectado e digitalizado. A aprovação da política de inovação e a criação do NIT é um passo fundamental nessa jornada, ajudando a potencializar ações que já são realizadas e coordenando novos projetos, afirma a presidente Antonia Pellegrino.

A política estabelece como uma de suas diretrizes promover ambiente e processos de fomento à cultura de inovação e ao desenvolvimento de projetos de ciência, tecnologia e informação na empresa, da ideação à execução e gestão, com alinhamento aos princípios e objetivos da presente política e aos objetivos institucionais.

O objetivo é modernizar o parque tecnológico da EBC, adaptando às transformações das atividades de comunicação.

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