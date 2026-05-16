SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A menina atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros (GO), na última quinta-feira (14), passou por uma cirurgia plástica no rosto e recebeu vacina antirrábica. Ela segue internada sem previsão de alta no Distrito Federal.
Dois dias após ataque de onça em um parque turístico da região, criança tem o quadro de saúde estável. Após a transferência, a menina passou por uma cirurgia reparadora na face e recebeu vacinas contra raiva animal e tétano, segundo o portal Metrópoles.
Onça-parda atacou o rosto da menina e fugiu para a mata no complexo. O Santuário Volta da Serra, local da ocorrência, relatou que os pais da menina e o funcionário conseguiram evitar um ferimento mais grave. A criança ficou ferida somente no rosto.
Ataque aconteceu quando a menina retornava da trilha de acesso à cachoeira. A criança estava acompanhada dos pais e de um guia particular na viagem para comemorar o aniversário dela. A mãe teria sido arranhada ao tentar defender a filha e também foi vacinada.
Menina foi encaminhada para o Hospital Municipal de Alto Paraíso e transferida para Brasília. A vítima foi transportada de ambulância ao Hospital de Base do Distrito Federal, onde passou pela cirurgia reparadora e segue internada.
A transferência foi solicitada pela médica que prestou os primeiros socorros à menina. A determinação da socorrista considerou a necessidade de atendimento em uma unidade com suporte de maior complexidade.
As visitas ao Santuário Volta da Serra estão momentaneamente interrompidas. Em comunicado, o parque destaca o compromisso com a segurança dos visitantes e colaboradores e garante prestar "assistência integral à vítima e sua família".