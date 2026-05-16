SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta sexta-feira (15) suspeito de envenenar a companheira em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia afirma que ele tentou fingir que a vítima teve morte natural. O homem não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou simular morte natural da companheira. A vítima, Naire Bezerra Galvão, deu entrada em uma unidade de saúde na manhã do dia 9 e morreu menos de uma hora depois. Em depoimento, o companheiro dela disse que ela passou a noite agonizando. A demora na busca por atendimento chamou atenção dos policiais. Inicialmente, o homem disse que a vítima teve um mal súbito.

Exames indicam indícios de envenenamento. Exames de necropsia feitos no IML apontaram indícios de morte por envenenamento. O corpo continua no IML para a realização de exames complementares.

Homem foi preso em Vila Isabel, no imóvel em que morava com a vítima. Logo após a morte de Naire Bezerra Galvão, o suspeito foi ao local de trabalho dela para tentar obter senhas e acessar recursos financeiros, de acordo com a polícia. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido no imóvel e aparelhos eletrônicos foram apreendidos e serão periciados.

Vítima era servidora da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lamentou a morte da funcionária e manifestou solidariedade a amigos e familiares. Ela completaria 31 anos de serviço público. Naire atuava na área administrativa da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento.

Ao longo da sua trajetória, construiu relações marcadas por respeito, profissionalismo e generosidade. O legado de comprometimento e dedicação ao trabalho de Naire Bezerra Galvão permanecerá marcado na história da instituição e na memória de todos os que conviveram com ela. Nota do ministério