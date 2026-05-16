SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Seis adolescentes foram apreendidos nesta sexta-feira (16) sob suspeita de envolvimento no estupro coletivo de uma jovem. Eles foram localizados nos bairros de Campo Grande e Santíssimo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido no final do mês de abril no bairro de Campo Grande. Na ocasião, a jovem teria sido violentada por oito adolescentes após uma emboscada articulada por seu então namorado. As cenas de violência foram filmadas e divulgadas nas redes sociais.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, a reportagem não conseguiu descobrir quem é responsável pela defesa.

A mãe da vítima procurou a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher na noite da última quarta-feira (13). Em depoimento, a jovem confirmou o estupro e relatou a participação dos envolvidos.

A polícia iniciou as investigações e conseguiu identificar todos os oito menores suspeitos de envolvimento e pediu à Justiça a internação provisória dos adolescentes por atos infracionais análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro.

Além da apreensão dos adolescentes, a polícia cumpriu mandados de busca determinados pela Justiça. As investigações prosseguem para apreender os dois adolescentes que ainda não foram localizados.