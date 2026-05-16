Para participar desse clube de leitura foram disponibilizadas 80 vagas, que já estão com as inscrições abertas até o dia 31 de maio. Serão oito encontros mensais, que vão ocorrer de forma virtual, por meio da plataforma Zoom, sempre no último sábado de cada mês. O clube de leitura terá início no final de junho.

Podem se inscrever pessoas de todo o país e que tenham acima de 18 anos de idade. As inscrições podem ser feitas pelo formulário https://forms.gle/2vj3HMvrHzY6h8R47 , que está disponibilizado nas redes sociais e no site oficial da Fundação Casa de Jorge Amado e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Além do clube de leitura, outras ações estão previstas para a celebração dos 40 anos da fundação. Entre elas, há um projeto que visa fortalecer a relação da instituição com as escolas, oficinas de criação de contos, além da segunda edição do Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, que busca incentivar o trabalho feito por novos autores que ainda não publicaram seus livros.

Outra iniciativa, que já está em andamento, é o projeto Uma Quarta de FreePelô, que promove ações formativas, conversas literárias e apresentações culturais todas as quartas-feiras. O projeto acontecerá até outubro.

Em agosto a fundação vai promover mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que chega à sua décima edição. Neste ano, a homenageada será a poeta Myriam Fraga, idealizadora da Flipelô.