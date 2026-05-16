BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário colombiano Ivan Adel Gois de Los Rios foi morto com mais de dez tiros na madrugada deste sábado (15) em um bairro nobre de Belém.

O crime ocorreu no bairro Umarizal, área nobre da capital paraense. O empresário dirigia um Hyundai Creta cinza quando foi interceptado por dois carros pretos, um Chevrolet Tracker e um Volkswagen Gol.

A vítima chegou a lutar com os assassinos antes de morrer. Ele desceu do veículo, entrou em confronto físico com os criminosos e foi atingido por mais de dez disparos, morrendo no local.

As primeiras apurações indicam que nenhum objeto de valor foi levado. A polícia trabalha com a hipótese de execução, já que os pertences do empresário ficaram no veículo.

LIGAÇÃO COM AVIÃO DESAPARECIDO

A empresa de Los Rios era dona de um avião que sumiu com um piloto. O nome dele consta nos registros da Metta Transportes de Construção Naval, com sede em Manaus.

A companhia é proprietária do bimotor que desapareceu com João Vitor de Lima Franco. O jovem está sumido há mais de um mês, após viajar de Araraquara (SP) para Belém em busca de oportunidade de emprego.

O piloto parou de responder à família no dia 14 de março. Ele viajou em 10 de março para Ribeirão Preto (SP), onde embarcou para Belém, e as investigações mostram que ele estava no avião que sumiu ao decolar para Itaituba (PA).

INVESTIGAÇÃO E RELATOS

Um amigo da vítima afirmou que o empresário seguia para uma festa. "Ele estava indo encontrar um grupo de amigos em uma casa de festas, mas parou de responder aos contatos e logo depois ficamos sabendo o que havia acontecido", disse a testemunha, que preferiu não se identificar.

Os amigos também confirmaram que o colombiano morava no Pará há anos. Ele estava sozinho no carro no momento do ataque, que aconteceu por volta da 1h da manhã.

A Polícia Civil do Pará informou que investiga o caso. A corporação disse que a Divisão de Homicídios pediu perícias e vai ouvir testemunhas para auxiliar nas investigações.