SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Samuel Sant?Anna da Costa, 32, mais conhecido como Gato Preto, tornou-se réu por provocar um acidente de trânsito e fugir do local da ocorrência. Ele teve a carteira de motorista suspensa e responderá por duas tentativas de homicídio com dolo eventual ?quando o autor assume o risco de provocar morte?, além do crime de ameaça e três infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

Em 20 de agosto do ano passado, Gato Preto dirigia um Porsche em alta velocidade quando ultrapassou um farol vermelho, bateu contra outro automóvel e atingiu um poste na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo.

Ao menos uma pessoa que estava no carro atingido, um Hyunday HB20, ficou ferida. Gato Preto e a influenciadora Bia Miranda, 21, que o acompanhava no Porsche, também tiveram ferimentos.

Procurada, a defesa do influenciador se disse "surpresa" com a decisão da Justiça de receber a denúncia. "A defesa entende que o caso é de lesão corporal na forma culposa e passa longe de dolo homicida, por mais que seja dolo eventual", escreveram os advogados Jonatha Carvalho Matos, André Nino e Daniele Vieira, em nota.

Eles ressaltaram que se solidarizam com as vítimas feridas e que buscam "justiça longe do calor emocional".

Além de suspender a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do influenciador e aceitar a denúncia do Ministério Público estadual, a Justiça determinou a alienação de um Porsche 911 Carrera para garantir o pagamento de reparação à vítima do acidente. A decisão que aceitou a denúncia contra Gato Preto foi publicada no Diário da Justiça no dia 22 de abril.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, policiais militares estiveram no local do acidente após a batida e não encontraram o motorista nem a passageira do Porsche, que havia sido abandonado no local.

O condutor do HB20 atingido pelo Porsche relatou aos policiais que estava com o filho no automóvel, parado em um semáforo na rua Elvira Ferraz. Quando o sinal abriu, ele avançou para cruzar a Faria Lima, e então houve a colisão com o carro de Gato Preto, que estaria, segundo ele, em alta velocidade.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro afirmou que o influenciador estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez e bastante agressivo, e teria feito diversas ameaças contra ele.

O homem também contou que, momentos depois, pessoas conhecidas de Bia Miranda que chegaram ao local em um Hyundai Creta retiraram objetos do interior do Porsche e levaram Bia e Gato Preto embora.

Horas antes do acidente, Gato Preto e Bia haviam publicado registros em uma festa, com música e bebida alcoólica. Pouco depois da batida, o influenciador chegou a compartilhar stories em que comentava o prejuízo: "Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave". A publicação foi apagada posteriormente.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gato Preto e Bia Miranda haviam sido alvo de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro por divulgar jogos de azar em seus perfis nas redes sociais. Os investigadores apuravam suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em dezembro do ano passado, Gato Preto chegou a ficar detido por falta de pagamento da pensão alimentícia de seu filho com Nicolly Rodrigues, uma ex-namorada. O valor devido era de R$ 57.428,28.