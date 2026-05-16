SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois homens foram presos em flagrante após roubarem medicamentos avaliados em R$ 37 mil de uma farmácia em Moema, na zona sul de São Paulo, na última quinta-feira (14/5). Segundo a Polícia Militar, a dupla levava canetas antiobesidade, as populares "canetas emagrecedoras", e tentou acessar o cofre do estabelecimento antes de ser surpreendida pelos policiais. As informações são da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Suspeitos foram flagrados saindo da farmácia. Os policiais foram acionados por meio do programa Vizinhança Solidária para atender uma ocorrência de roubo em uma farmácia na última quinta-feira. Ao chegarem ao local, encontraram os suspeitos deixando o estabelecimento.

Segundo a PM, os criminosos carregavam uma bolsa de entregador de delivery onde esconderam os medicamentos roubados, entre eles as "canetas emagrecedoras". Celulares e dinheiro em espécie também foram apreendidos. A motocicleta utilizada pela dupla tinha registro de furto e circulava com placas adulteradas, ainda de acordo com a polícia.

As informações apontam que os suspeitos entraram na farmácia anunciando o assalto e ameaçando os funcionários. Em seguida, exigiram acesso aos medicamentos controlados e tentaram chegar ao cofre do estabelecimento. Os criminosos perceberam a chegada dos agentes e tentaram deixar o local, mas foram abordados antes da fuga.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial como roubo a estabelecimento comercial, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização e apreensão de veículo e objetos. Os dois homens, de 18 e 20 anos, estão presos à disposição da Justiça.