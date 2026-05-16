SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 67 anos foi morta a tiros na tarde deste sábado (16) no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O marido é o suspeito do crime.

O assassinato ocorreu em um imóvel na rua Desembargador Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

Maria Leuda Souza Joca chegou a ser levada para o hospital Santa Marcelina, no Itaim Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela, José Joca Filho, 70, foi preso em flagrante.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), chamados para atender uma ocorrência de disparo de tiros, os policiais militares encontraram o suspeito na porta do imóvel. Ele teria confessado o crime à equipe, ainda segundo a polícia.

Dentro da casa, os agentes localizaram a vítima feriada. Um revólver calibre 32 e munições foram apreendidos no imóvel.

A reportagem não conseguiu descobrir se ele tem advogado constituído.

O homem foi conduzido ao 50º Distrito Policial (Itaim Paulista). O caso está sendo registrado como feminicídio consumado.