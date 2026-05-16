SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 39 anos morreu na última quarta-feira (14), três dias após passar por uma cirurgia plástica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme relatado pela família em boletim de ocorrência, a mulher realizou um procedimento no último dia 11 em uma unidade do hospital Ruben Berta, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Não foi informado o tipo de cirurgia.

Um parente, ainda segundo o documento policial, afirmou que a mulher apresentou complicações horas depois, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

A reportagem entrou em contato com o hospital Ruben Berta por telefone neste sábado (16). Uma atendente afirmou que a diretoria do estabelecimento responderá sobre o caso por email na próxima segunda-feira (18).

A paciente acabou transferida para o hospital Alvorada Moema, também na zona sul, e morreu na última quarta, segundo a unidade hospitalar.

Em nota, o Alvorada Moema afirmou que, no dia 13 de maio, recebeu o pedido de transferência de Juliana Silva Xavier a partir de outra unidade de saúde.

"A paciente foi admitida em estado grave e, embora nossas equipes tenham realizado todos os esforços médicos e assistenciais, veio a óbito na noite do dia 14", afirma.

"Neste momento de profunda dor, o hospital se solidariza com os familiares e amigos, prestando todo o suporte necessário", completou o texto.

A família da mulher não foi localizada pela reportagem.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente pelo 27º DP.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames periciais, que, segundo a polícia, deverão auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.