RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um prédio de quatro andares desabou no bairro Luiz Anselmo, em Salvador, na tarde deste sábado (16). Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, resgatadas com vida dos escombros. No início da noite os bombeiros seguiam buscando outros dois desaparecidos.

As vítimas resgatadas são integrantes de uma família que morava no imóvel. Dois adultos e um bebê de um ano e oito meses conseguiram sair antes do colapso da estrutura.

A operação conta com cerca de 30 bombeiros, além de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil de Salvador e da Polícia Militar da Bahia.

O desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia para 51 imóveis da região, conforme a Neoenergia Coelba. A concessionária afirma que os trabalhos de recomposição da rede e normalização do serviço só poderão ser realizados após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.