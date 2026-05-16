RIO DE JANEIRO, RJ, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O empresário Oséias Gomes de Moraes, 54, CEO e fundador da Odonto Excellence, foi indiciado nesta semana pela Polícia Civil do Paraná como mandante do assassinato de José Claiton Leal Machado, antigo diretor da rede de franquias odontológicas. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pelo medo de perder o controle da empresa, considerada a maior franqueadora de clínicas odontológicas do país, com mais de 1.300 unidades no Brasil, no Paraguai, em Angola, no México e na Argentina.

Em nota, a defesa do empresário afirmou que a versão apresentada pela polícia "é nitidamente contrária ao que está sendo ventilado" e que Oséias é vítima de criminosos que o extorquiam em busca de vantagens financeiras. O advogado Claudio Dalledone Junior disse ainda que Oséias "é íntegro, honesto, sem antecedentes criminais" e não tinha motivo para mandar matar a vítima. "Isso é um absurdo", acrescentou.

José Claiton, conhecido como Claus, foi morto em 19 de abril de 2022, em Ponta Grossa, no Paraná. De acordo com o a polícia, o assassinato foi resultado de conflitos empresariais ligados à administração da companhia e à abertura de uma clínica concorrente.

A vítima foi morta em uma emboscada em frente à própria residência. Claus chegava em casa no fim da tarde, acompanhado da filha, quando foi surpreendido por dois homens ao estacionar o carro na garagem. Segundo a polícia, ele tentou reagir, entrou em luta corporal com os criminosos e sacou uma arma, mas acabou rendido e morto a tiros.

As investigações apontaram que o crime foi planejado, com participação de intermediários e operadores financeiros. A polícia identificou transferências bancárias realizadas por contas controladas por Oséias Gomes e empresas ligadas a ele para contas de envolvidos no homicídio em datas próximas ao assassinato. Os valores, segundo a polícia, teriam custeado o crime.

O empresário foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, pagamento de recompensa e emboscada, circunstância que dificultou a defesa da vítima. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça, solicita novas diligências ou arquiva o caso.

Segundo a polícia, antes de morrer, José Claiton teria demonstrado preocupação com sua segurança e relatado a familiares receio de sofrer um atentado, apontando Oséias como principal interessado em sua morte.

Além da Odonto Excellence, Oséias Gomes é fundador da incubadora Lions Startups e proprietário do Resort EcoBusiness, ambos em Ponta Grossa. Natural de Carambeí (PR), filho de agricultores, ele afirma em um resumo autobiográfico na página de suas empresas que iniciou a carreira profissional como empacotador de supermercado aos 15 anos e trabalhou como office-boy e gerente bancário antes de atuar como consultor empresarial. Também é palestrante sobre empreendedorismo e autor de livros sobre gestão e empreendedorismo pelos princípios bíblicos.

A investigação identificou outros envolvidos no crime, incluindo um coordenador do ataque que está foragido e dois suspeitos de intermediar repasses financeiros aos executores. Um dos indiciados não será julgado por falta de provas. Outro acusado foi condenado pela execução do homicídio e está preso.