BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter um domingo chuvoso. Tempestades também podem ocorrer por todo o estado e no Rio de Janeiro.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pancadas de chuva devem ocorrer na tarde e noite paulistanas. As temperaturas na cidade devem se manter semelhantes ao visto no sábado (16), com mínima de 16°C e máxima de 23°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), o grande volume de chuva deve favorecer a formação de alagamentos e elevação do nível de córregos e rios.

O Inmet tem um alerta de tempestade ativo para quase todo o estado de São Paulo. Parte do interior de São Paulo, do litoral do estado e uma porção considerável do Paraná, incluindo Curitiba, está sob um nível acima de alerta (de perigo) também associado a tempestades. O mesmo aviso se estende para a região sul do Mato Grosso do Sul.

Há também um alerta de perigo, por acumulado de chuva, no litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Diversas outras áreas do Brasil --com exceção do extremo sul, a região mais central do país e um pedaço do Nordeste-- também têm alerta de perigo potencial por tempestades e chuvas intensas neste domingo.

A cidade do Rio de Janeiro deve ter um dia com muitas nuvens e chuvas isoladas. Belo Horizonte e Brasília também devem ter um domingo nublado, mas não há previsão de chuva.

No Norte, em Belém e em Manaus, pancadas de chuva com trovoadas devem ocorrer durante o dia.

No Sul, a porção mais ao norte do Rio Grande do Sul pode ter chuvas, mas para Porto Alegre a previsão é de apenas um dia com muitas nuvens.