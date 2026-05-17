SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na madrugada deste domingo (17) o corpo de um homem que estava desaparecido, fazendo subir para três o número de vítimas do desabamento de um prédio de quatro andares no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.

As buscas foram encerradas por volta das 3h com um total de três mortos e três feridos, que foram resgatados com vida sob os escombros.

O prédio, que desabou na tarde deste sábado (16), era residencial e estava passando por reformas. Os três mortos no desabamento eram trabalhadores que atuavam na obra.

As vítimas resgatadas eram integrantes de uma família que morava no imóvel. Dois adultos e um bebê de um ano e oito meses conseguiram sair antes do colapso da estrutura. Outras famílias moravam no edifício, mas não estavam em casa quando ele colapsou.

A operação de resgate contou com a participação de cerca de 30 bombeiros, além de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil de Salvador e da Polícia Militar da Bahia.

O desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia para 51 imóveis da região, conforme a Neoenergia Coelba. A concessionária informou que os trabalhos de recomposição da rede e normalização do serviço só poderão ser realizados após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.

A Defesa Civil retomou os trabalhos por volta das 7h deste domingo. Após a remoção total dos escombros, as equipes vão iniciar os procedimentos técnicos de análise da estrutura e das causas do ocorrido.

Em nota, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) manifestou solidariedade a todos os atingidos e informou que mobilizou as equipes da prefeitura para dar suporte às operações de resgate e atendimento às vítimas.

"Seguimos acompanhando cada etapa dessa ocorrência com atenção total, oração e esperança. Que Deus conforte os familiares e proteja todos os profissionais envolvidos neste difícil trabalho de resgate."

A Secretaria Municipal de Manutenção encaminhou equipamentos para auxiliar na retirada dos escombros e a Secretaria de Promoção Social presta atendimento às famílias afetadas por meio das equipes de abordagem social e suporte emergencial.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou o desabamento e reiterou o compromisso do governo do Estado com o atendimento às vítimas e o suporte às famílias atingidas.

"Determinei de imediato a mobilização dos órgãos estaduais para atendimento às vítimas e apoio às famílias atingidas. Toda a estrutura do Estado está à disposição para garantir o resgate com agilidade e cuidado. Estamos acompanhando a situação em tempo real", afirmou.