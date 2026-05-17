SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram após um acidente na rodovia Lourival Lindouro de Faria (SP-344), em São João da Boa Vista (SP), na noite deste sábado (16). Quatro vítimas estavam no mesmo carro, que pegou fogo, e um dos ocupantes do outro veículo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Pouco depois das 19h, na altura do km 223, o motorista de um Nissan Kicks perdeu o controle da direção e entrou na contramão da rodovia, segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). O carro bateu de frente com um Fiat Siena, que tinha cinco pessoas.

Os dois veículos capotaram. O Siena pegou fogo logo na sequência, próximo ao canteiro central, com as quatro rodas para cima. As quatro vítimas morreram no local, antes da chegada do resgate.

O motorista do Nissan Kicks, que foi parar no acostamento da rodovia, chegou a ser resgatado com vida das ferragens. Ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia de São João da Boa Vista e teve a morte confirmada na manhã deste domingo (17). Ainda não se sabe o motivo pelo qual o motorista perdeu o controle do veículo.

Um dos ocupantes do Siena teve ferimentos moderados, sem queimaduras, e também foi levado à Santa Casa.

A quantidade de mortos em rodovias tem aumentado a cada ano no Brasil desde 2020, mostram dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Durante quatro anos em que houve tendência de alta na letalidade do trânsito nas estradas, 27.920 pessoas morreram.