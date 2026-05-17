SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O piloto do avião de pequeno porte que caiu na sexta-feira (15) em Benevides, cidade da região metropolitana de Belém, no Pará, foi resgatado na manhã deste sábado (16).

Ele foi encontrado em uma área de floresta, com vegetação densa, depois de mais de 24 horas de buscas do Corpo de Bombeiros.

O piloto, que não teve o nome divulgado, recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado a uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele também não foi divulgado.

Ele teve que ser transportado em uma maca por meio da mata e de um rio até uma área habitada, de onde foi levado para atendimento médico.

As buscas mobilizaram drones, cães farejadores e uma aeronave para auxiliar as equipes dos bombeiros.