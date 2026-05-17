SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As apostas para o sorteio especial de 30 anos da Mega-Sena começaram neste domingo (17). O prêmio, que era estimado em R$ 200 milhões, passou para R$ 300 milhões, segundo informou a Caixa Econômica Federal no último sábado.

Para celebrar as três décadas da loteria, o banco prepara um sorteio especial cujo prêmio principal foi estimado inicialmente em R$ 150 milhões, passou para R$ 200 mlhões e aumentou. Dependendo do volume de apostas, a bolada pode até ficar ainda maior.

O sorteio está previsto para 11h do próximo domingo (24).

A partir de agora, a campanha entra em fase exclusiva, com a suspensão temporária dos concursos desta terça (19) e quinta-feira (21) e o direcionamento total das apostas para a edição comemorativa.

As apostas podem ser feitas até 22h (de Brasília) do próximo sábado (23) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa, pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS e pelo Internet Banking Caixa (IBC).

O preço da aposta mínima (com seis números) é R$ 6.

Os bolões online podem ser adquiridos até 10h no dia 24, uma hora antes do sorteio.

Como ocorre nos concursos especiais da Caixa, o prêmio da Mega-Sena 30 anos não acumula. Assim, caso não haja ganhadores na faixa principal, de seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de cinco números), e assim por diante.

A Mega-Sena foi lançada em 11 de março de 1996 e já se consolidou como o jogo mais popular do país ao movimentar mais de R$ 115 bilhões desde o primeiro sorteio, de acordo com o banco. Ao longo dessas três décadas, a modalidade distribuiu R$ 43,8 bilhões em prêmios e R$ 46 bilhões em repasses sociais.

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VEJA COMO JOGAR

Pelo site

- Acesse o site Loterias Online

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena 30 anos, clique no ícone "Aposte!" ou "Compre seu bolão"

- Escolha as dezenas que quer apostar

- Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena 30 anos e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

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