SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pedreiro Osmar Braz, sobrevivente da explosão que matou duas pessoas no Jaguaré, zona norte de São Paulo, disse que, diante do cheiro de gás, um funcionário da Sabesp que estava no local recomendou que ele não acendesse fósforos ou a luz, mas não pediu que os moradores deixassem o local.

A afirmação foi feita em entrevista veiculada na noite deste domingo (17) pelo Fantástico, da TV Globo.

Na mesma reportagem, Samanta Souza, vice-presidente de relações institucionais da Sabesp, disse que funcionários acionaram o protocolo de segurança e pediram que o local fosse evacuado. Após ser informada da declaração do morador, afirmou que seria necessário averiguar as imagens para entender o que aconteceu.

Em nota, a companhia de saneamento diz que de acordo com as informações reportadas pela equipe da empresa prestadora de serviços que atuava no local, houve orientação para evacuação da área após a identificação do vazamento de gás.

"No entanto, conforme destacado pela executiva da companhia na própria reportagem, apenas as investigações conduzidas pelas autoridades competentes poderão reconstituir com precisão a dinâmica dos fatos e esclarecer, tecnicamente, como ocorreram os eventos e quais procedimentos foram efetivamente adotados naquele momento", afirma trecho da nota. "As apurações seguem em andamento e exigem rigor técnico, responsabilidade e respeito às vítimas e às pessoas impactadas."

A explosão ocorreu na segunda-feira (11) durante uma obra realizada pela Sabesp em uma área com rede compartilhada com a Comgás e atingiu 46 casas, destruindo totalmente algumas delas.

O pintor autônomo Francisco Bondemba da Silva, 57, conhecido como Bodenga, foi internado em estado grave e morreu na quinta-feira. O acidente já havia causado a morte do segurança Alex Sandro Fernandes Nunes, 49, enterrado na quarta-feira no interior de Minas Gerais.

O pedreiro Osmar Braz estava em casa com o sobrinho Carlos Henrique Moraes quando houve a explosão. Ele foi arremessado pela janela e precisou ser hospitalizado.

Braz concedeu a entrevista ao Fantástico em uma cadeira de rodas, mas já havia tido alta. Ele contou que "tudo ficou em silêncio" depois da explosão e disse que foi jogado de costas.

"Senti [como se fosse] alguém, sabe, me puxando pelos pés, jogando para fora. Aí, quando eu desci, eu tava voando. Aí eu vi o fio, tentei me segurar no fio, não consegui me segurar no fio", afirmou.

"Quando eu caí no chão, que eu olhei, que eu vi aquele pó, vidro caindo, parede caindo, aí eu lembro que passou uma pessoa por mim, bateu em mim [e falou]: 'vai, vamos embora, vamos, corre, corre'", lembrou. "Quando eu tentei levantar, eu caí de novo. Eu não conseguia sentir as pernas."

Com o acidente, Braz teve fraturas em duas vértebras e diz que não sabe quando conseguirá voltar a trabalhar. Ele afirma ainda sentir dores e relata dificuldades para dormir. "Eu fecho o olho e vejo aquela imagem. Tinha minha casinha, tinha minha vida, tinha o meu lar, não tem mais. Vou fazer o quê agora?", questiona.

Segundo o sobrinho Carlos, a família ainda não decidiu qual proposta vai aceitar: de se mudar para um conjunto habitacional; aguardar pela reconstrução do local do acidente; ou pegar uma carta de crédito para comprar outro imóvel.

Após a explosão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que vai responsabilizar as concessionárias e declarou que "a mão pesada do Estado vai se fazer presente".

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística investigam as causas da explosão. A Sabesp suspendeu temporariamente obras com compartilhamento de solo entre concessionárias após o acidente.

Na nota enviada neste domingo, a empresa diz que desde a ocorrência, mantém suas equipes integralmente mobilizadas para prestar assistência aos moradores afetados, com suporte médico, psicológico, social e de moradia, além de seguir colaborando de forma transparente e permanente com todas as autoridades responsáveis pela investigação.