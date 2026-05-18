BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter uma semana com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas devem continuar baixas durante a semana.

Para a manhã desta segunda-feira (18), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) traz um aviso de chuvas intensas e com perigo potencial para grande parte do estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana, com até 50 mm de chuva e ventos de 40 km/h a 60 km/h.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira será mais um dia de baixa amplitude térmica, com mínima de 15°C e máxima de 19°C. O frio deve se intensificar na quinta-feira (21), quando a mínima deve atingir 11°C na capital paulista, segundo o Inmet.

O aviso do Inmet sobre chuvas intensas também engloba porção considerável do Paraná, inclusive a capital Curitiba, com possibilidade de até 100 mm chuva e rajadas de vento que podem alcançar os 100 km/h, com risco de cortes de energia.

Há também previsão de chuvas intensas em parte do litoral do Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe), bem como para áreas do Amazonas, de Roraima, do Amapá e do Pará.

A cidade do Rio de Janeiro tem previsão semelhante à de São Paulo, ao menos no quesito de muitas nuvens e pancadas de chuvas. As temperaturas mínimas devem ficar um pouco mais elevadas, próximas aos 20ºC.