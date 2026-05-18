SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos morreu baleado durante um assalto no bairro da Vila Andrade, zona sul de São Paulo, na noite deste domingo (17).

Vítima estava na calçada da rua do Símbolo com o irmão, que é policial, quando os dois foram abordados por assaltantes. O caso aconteceu por volta das 21h, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

A vítima reagiu ao assalto e foi atingida na região do tórax. Ele foi levado ao Hospital Albert Einstein e morreu na unidade de saúde, segundo o registro da Polícia Civil.

Após ver o irmão sendo baleado, o PM teria lutado com um dos assaltantes e tomado a arma dele. Segundo as informações da PM, a suspeita é de que um dos assaltantes tenha sido baleado pelo PM.

Os criminosos fugiram do local levando os celulares das duas vítimas. Nenhum deles foi preso até a manhã de hoje.

Identidade da vítima não foi divulgada pela polícia. O caso é investigado pelo 89º DP e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que faz "diligências para identificar e prender os criminosos".