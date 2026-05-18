RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O número restrito de consultas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e a necessidade de mais apoio, inclusive depois do parto, levaram à criação de um projeto que usa o trabalho das doulas como rede de apoio para gestantes no Rio de Janeiro.

O programa Acolher Gestante atendeu só neste ano 74 grávidas. Criado pela Associação de Doulas do Estado do Rio de Janeiro em 2020, o projeto oferece atendimento gratuito a gestantes e puérperas (período após o parto), com foco em populações em maior vulnerabilidade social.

A maioria das mulheres atendidas é negra e periférica. Segundo as coordenadoras do projeto, esse público enfrenta mais barreiras no acesso à informação e ao cuidado. A participação das gestantes é gratuita e feita por meio de cadastro online.

Desde 2020, mais de mil pessoas já passaram pelo projeto, que funciona com doulas voluntárias organizadas em ciclos.

O acompanhamento ocorre principalmente em plantões online, grupos de troca e atendimentos individuais, além de orientação para elaboração do plano de parto e acesso a materiais informativos baseados em evidências.

A gestante Danielle Botelho Dutra, 40, conheceu o programa por indicação de uma amiga. "O projeto mudou a minha vida no sentido de eu sentir uma certa solidão na gestação, pelo fato de o bebê ser gerado em você e ser difícil partilhar todos os acontecimentos e mudanças que a mulher passa", diz.

Para Danielle, o acolhimento também se diferencia do atendimento tradicional. "São pessoas com trajetórias diversas, tanto das gestantes quanto das doulas, que estão sempre coordenando o grupo".

Grávida de 18 semanas, Nathalia Cristina Mosca Diniz, 37, conta que encontrou no grupo uma forma de se informar e de se sentir mais segura na primeira gestação.

"A principal vantagem é o conhecimento. Ajuda muito na disseminação de informação, direitos e, principalmente, acolhimento", diz.

A iniciativa surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando a presença de doulas nas maternidades ficou restrita, levando à criação de um modelo de acompanhamento virtual.

"O programa nasceu quando houve uma lacuna entre as trabalhadoras da saúde e as gestantes, que eram grupo de risco. Entendemos que precisávamos garantir o acesso à informação, mesmo à distância", afirma Luiza Vieira, coordenadora-geral do Acolher Gestante.

Com o tempo, a ação também passou a realizar atividades presenciais. Os encontros acontecem com gestantes e puérperas, mas não têm calendário fixo, por depender de trabalho voluntário.

As doulas também fazem visitas a unidades básicas de saúde e hospitais quando são convidadas pelas equipes, ampliando o alcance das orientações.

Os plantões online acontecem de terça a sábado, em três turnos diários. Durante esse período, as participantes podem tirar dúvidas, compartilhar experiências e receber suporte emocional.

Para quem prefere não expor questões em grupo, há opção de atendimento individual. "É um espaço onde elas podem compartilhar experiências, tirar dúvidas e receber orientação com mais tempo e escuta", diz Vieira.

O trabalho da doula combina apoio físico e emocional com educação em saúde ao longo da gestação, parto e pós-parto. No programa, também há rodas de conversa e oficinas com profissionais de diferentes áreas, além de uma biblioteca com conteúdos produzidos pelas próprias doulas.

Mesmo com foco em usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde) no Rio, o alcance do programa chegou a grávidas de outros países, como Guiana Francesa e da Alemanha. "É nosso desejo que esse programa seja absorvido pela saúde pública e expandido para todo o país", diz Mariana Costa, doula e uma das coordenadoras do projeto.

Apesar do alcance, a continuidade do programa ainda depende do trabalho voluntário. "Hoje, o apoio financeiro e institucional é um desafio para manter e ampliar a iniciativa", diz Costa. A expectativa é que o modelo possa ser incorporado de forma mais ampla ao sistema público de saúde.

Segundo as coordenadoras, há evidências de que o acompanhamento por doulas contribui para melhores desfechos no parto, resultando em uma experiência positiva das gestantes.

"O suporte contínuo oferecido por essas profissionais está associado à redução de intervenções desnecessárias, como cesarianas sem indicação clínica, além da diminuição de desfechos negativos, como a mortalidade materna", diz.