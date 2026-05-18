SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famílias contempladas com apartamentos no residencial Perus 1, na zona norte de São Paulo, denunciam atrasos sucessivos na entrega das unidades habitacionais e afirmam viver situação de vulnerabilidade diante da falta de respostas da Cohab e da prefeitura.

Enquanto os futuros moradores relatam indefinição e adiamentos, a Cohab e a Sehab (Secretaria Municipal da Habitação) afirmam que as obras foram concluídas e que os procedimentos seguem etapas administrativas necessárias para a entrega dos imóveis.

Inicialmente, a entrega dos imóveis estava prevista para dezembro de 2025. Depois, o prazo foi adiado para fevereiro de 2026, em seguida para março e, posteriormente, abril deste ano. De acordo com os moradores, nenhuma das datas foi cumprida.

Os empreendimentos ficam na rua Mogeiro, no centro de Perus. O Perus 1 conta com 426 unidades distribuídas em dois edifícios.

Fabia Guilherme, uma das futuras moradoras, afirma que teve a vida colocada em pausa enquanto aguardava a entrega da nova moradia. Mãe de um menino autista, ela interrompeu o tratamento terapêutico do filho porque acreditava que a mudança aconteceria no começo do ano.

"Meu filho está há um ano sem acompanhamento porque tenho medo de iniciar algo e ter que mudar sem aviso prévio", relata.

Moradora de Itaquera, na zona leste da capital, Fabia diz que já havia reorganizado toda a rotina da família para viver em outra região da cidade.

"São famílias que receberam a esperança de algo e agora estão perdidas. As vidas estão paradas", afirma.

As famílias foram contempladas desde 2024 e, segundo os futuros moradores, as obras já estão concluídas. Vistorias foram realizadas, síndicos chegaram a ser definidos e até os valores de condomínio já foram apresentados aos beneficiários. Apesar disso, ainda não houve a entrega das chaves.

O prazo de dezembro de 2025 constam em documentos e no site da Prefeitura de São Paulo. Em uma publicação nas redes sociais feita em novembro de 2025, a Subprefeitura de Perus e Anhanguera alterou a data para o início de 2026.

A futura moradora Alessandra Rodrigues afirma que decidiu não renovar o contrato de aluguel da casa onde vive porque esperava se mudar para o apartamento no fim do ano passado.

"O dono da casa já tentou me expulsar. Eu não tenho como financiar outro lugar", afirma. Segundo ela, o contrato de aluguel venceu há meses e, desde então, segue sem previsão concreta de mudança.

Alessandra relata ainda que não recebe respostas objetivas da Cohab nem da prefeitura. "A única informação que passam é que ainda não tem data prevista."

Monique Guimarães, outra contemplada pelo empreendimento, afirma que está "de mãos atadas" diante da situação. Desempregada e mãe de duas crianças, ela mora atualmente em uma casa que já foi alugada para outra família.

"Atualmente estou desempregada e passando por muitos apertos", diz. Segundo ela, o proprietário do imóvel pressiona para que a mudança aconteça o quanto antes.

Outra futura moradora, Maria Silva relata que enfrenta ordem de despejo desde janeiro. Mãe de seis filhos, ela afirma que contava com a entrega da nova moradia ainda no fim do ano passado. "Já foi desligada a luz, estou há dez dias no escuro", afirma.

A situação se repete entre outras famílias contempladas. William Oliveira também vive sob ameaça de despejo. "O dono da casa falou para eu sair até o mês que vem se não renovar o contrato", conta.

Segundo ele, muitos moradores foram prejudicados porque confiaram nas datas divulgadas anteriormente. "Eles não dão uma posição certa para a gente. Tem gente que já foi despejada porque os proprietários queriam renovar os contratos."

A aposentada Terezinha Manzoni afirma que moradores tentam contato com autoridades há meses. Segundo ela, já foram feitos pedidos de informação a gabinetes, à Sehab e à Cohab, além de manifestações pelas redes sociais.

"A única solução que arranjaram foi marcar reuniões", diz. "Mas nunca informam quando será a entrega das chaves."

As reuniões organizadas pela Cohab e pela Sehab acontecem no Anhangabaú, no centro da capital, e também de forma online. A última ocorreu na quinta-feira (14), mas, segundo os moradores, nenhuma nova informação sobre a entrega foi apresentada.

Em nota, a Sehab informou que as obras das 426 unidades habitacionais foram concluídas dentro do prazo de 24 meses previsto em contrato, conforme vistoria realizada pela Caixa Econômica Federal em dezembro de 2025.

A Caixa Econômica Federal esclareceu que o Residencial Perus 1 é de titularidade da Cohab e que a instituição foi contratada exclusivamente para acompanhar o cronograma físico das obras.

Segundo a Caixa, as obras já estão concluídas, e o cronograma de entrega é de responsabilidade dos órgãos gestores do programa.

De acordo com a Sehab, foi iniciada a transferência de propriedade do empreendimento para a Cohab, processo finalizado em março de 2026.

A secretaria afirma que os procedimentos são necessários para garantir que os imóveis sejam entregues com documentação regularizada, infraestrutura adequada e segurança jurídica aos moradores.

Os órgãos informaram ainda que a previsão é que a entrega ocorra ainda neste primeiro semestre, mas sem indicar uma data exata para a entrega das chaves.