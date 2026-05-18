SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu neste domingo (17) após sofrer um acidente aéreo em uma pista de pouso em Uberlândia (MG).

Claudemiro Marques pilotava um ultraleve que caiu no sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu nas proximidades da rodovia MGC-455 durante a tarde.

O piloto foi encontrado inconsciente dentro da aeronave. Os militares chegaram ao local de helicóptero, mas a vítima já havia sido retirada do interior do veículo por testemunhas e recebia os primeiros socorros de um médico que estava nas imediações no momento do acidente.

O homem teve traumatismo cranioencefálico grave. Ainda conforme os bombeiros, foram realizados procedimentos de estabilização no homem, que foi encaminhado ao hospital da Universidade Federal de Uberlândia na sequência.

Claudemiro não resistiu aos ferimentos e morreu ontem na unidade. A morte foi confirmada hoje pelo IML (Instituto Médico Legal).

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada para a perícia e deve investigar as circunstâncias do caso.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que a apuração deste acidente não está sob sua responsabilidade. A aeronave em questão era destinada exclusivamente ao desporto e à recreação, sem certificado de aeronavegabilidade. Esse tipo de operação, por sua vez, não se enquadra nos critérios para investigação formal do órgão, segundo nota enviada.