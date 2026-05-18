SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Militar de São Paulo apreendeu no domingo (17) um fuzil nas águas do canal de Santos, próximo da Comunidade Prainha, em Guarujá, no litoral do estado.

A busca começou após na tarde de sábado (16), durante uma ação da polícia que tinha como alvo uma embarcação. Suspeitos que estavam no barco jogaram uma arma longa nas águas do canal na tentativa de ocultá-la.

Devido à forte correnteza e à visibilidade nula no local, as equipes empregaram técnicas especializadas de mergulho e detector de metais subaquáticos para encontrar o equipamento.

As buscas duraram mais de seis horas. Foi apreendido um fuzil calibre .556 modelo AM15, um carregador de fuzil e 38 munições, além da embarcação na qual estavam os suspeitos.

A ocorrência foi registrada no Distrito Policial Sede do Guarujá, onde foi aberta uma investigação sobre o caso.