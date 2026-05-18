SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por guardas-civis metropolitanos na rua Curupiréira, no Parque Santa Madalena, região de Sapopemba, zona leste de São Paulo, suspeito de esfaquear e matar uma mulher na manhã desta segunda-feira (18).

O crime ocorreu após uma discussão em um bar na rua Nova Resende, a cerca de 300 metros do endereço da prisão.

Segundo a GCM, uma equipe patrulhava a região quando foi informada de um homem que caminhava com uma faca na mão e com roupas sujas de sangue. Testemunhas indicaram o trajeto percorrido por ele, e os agentes foram à sua procura.

Ao ser localizado, segundo a GCM, o suspeito relatou que havia agredido uma mulher e um homem com golpes de faca, dizendo que "ninguém batia na sua cara", o que sugere ter sido agredido antes de atacar as vítimas.

Outra equipe da Guarda encontrou a mulher ferida, sendo atendida na rua. Ela foi encaminhada ao Hospital Sapopemba, onde morreu.

O segundo ferido foi levado ao Hospital Municipal Doutor Benedicto Montenegro, no Jardim Iva, em Aricanduva. Com ferimentos no tórax e na virilha, recebeu sutura e foi liberado para prestar depoimento.

Segundo o homem ferido, o homem entrou em um bar, discutiu com a mulher, saiu e voltou instantes depois, quando atacou os dois com a faca antes de fugir. À GCM o preso não informou se mantinha algum relacionamento com a vítima ?ponto que será investigado pela Polícia Civil.

O caso foi registrado como homicídio no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela).