SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma espada viking que pode ter mais de 1.300 anos foi encontrada por Henrik, um menino de seis anos, durante uma excursão escolar em Gran, no leste da Noruega.

O menino descobriu a espada ao observar 'algo estranho' saindo do chão. Inicialmente, ele pensou se tratar de uma ferramenta velha ou uma sucata de ferro. A informação foi divulgada através de um comunicado da Kulturarv i Innlandet, autoridade responsável pelo patrimônio arqueológico e cultural do condado de Innlandet, na Noruega.

Após verem o objeto, professores entraram em contato com arqueólogos locais. Especialistas a identificaram como uma espada de ferro de um gume só do final do Período Merovíngio ou do início da Era Viking -o Período Merovíngio durou aproximadamente de 550 a 800 d.C., antes que as espadas vikings de dois gumes se tornassem comuns na Escandinávia.

A espada é o que chamamos de "negget". Isso significa que só está afiado de um lado. Acreditamos que a espada tem cerca de 1300 anos de idade, ou seja, da era Meroving ou do início da era Viking Comunicado da Kulturarv i Innlandet

Mesmo enterrada há séculos, a espada estava em bom estado de conservação. A lâmina está bastante enferrujada, mas sua forma ainda é bem visível. Segundo os arqueólogos, o pomo e a guarda lembram uma espada do "Tipo F", normalmente datada da primeira metade do séc. 9.

A espada foi levada para o Museu de História Cultural em Oslo. Conservadores vão limpá-la e preservá-la antes de realizar radiografias e testes metalúrgicos. As análises podem revelar como a espada foi fabricada, sua idade exata e se ela foi usada em combate ou em cerimônias.

Espadas de um gume dessa época são menos comuns que armas vikings posteriores, o que torna achados como esse importantes para os arqueólogos. Os pesquisadores acreditam que a descoberta pode trazer mais informações sobre o período de transição entre a era Merovíngia e o surgimento da cultura Viking no norte da Europa.