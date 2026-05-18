RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um motorista por aplicativo de 22 anos foi baleado no ombro por policiais militares durante uma perseguição, na noite da última sexta-feira (15), em Boa Viagem, na zona sul do Recife.

Segundo relatos do grupo de motoristas do qual ele faz parte, o jovem teria sido confundido com os suspeitos de um roubo. Ele não teve o nome divulgado.

O motorista baleado está internado no Hospital da Restauração. Em nota, a unidade informou que o paciente apresenta quadro de saúde estável.

O motorista participava de buscas pelo carro de um colega, roubado horas antes no bairro dos Torrões, na zona oeste da capital. Conforme posicionamento do grupo Falcões Elétricos, o veículo levado pelos criminosos era semelhante e da mesma cor do dirigido pela vítima.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o grupo disse que o colega assaltado acionou os demais após ter o carro roubado durante uma corrida por aplicativo.

Segundo o relato, os motoristas passaram a acompanhar a localização do veículo por meio do sistema de rastreamento utilizado nos carros do grupo.

Cerca de 40 veículos participaram do acompanhamento por 40 minutos. O objetivo, segundo o Falcões Elétricos, era seguir o trajeto do veículo até encontrar uma equipe policial.

Segundo a Polícia Militar, o carro roubado foi localizado e houve uma tentativa de abordagem. Durante a ação, ocorreram disparos de arma de fogo e o veículo seguiu em fuga até Boa Viagem.

A corporação informou que os ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé após atropelarem um pedestre. A PM disse ainda que uma pessoa ficou ferida durante a ocorrência e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

A Secretaria de Defesa Social informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a ocorrência como lesão corporal decorrente de intervenção policial. A Corregedoria Geral também abriu procedimento preliminar para acompanhar o caso e verificar eventual repercussão administrativa.