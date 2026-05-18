SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Rogério Santos (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (18) que irá se afastar temporariamente da Prefeitura de Santos, litoral de São Paulo, para tratar um câncer na região cervical.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afirmou que seguirá recomendação médica para realizar o tratamento e que precisará se afastar "durante um tempo" da administração municipal. Segundo ele, o câncer foi identificado ainda em estágio inicial.

Santos afirmou também que continuará acompanhando à distância os trabalhos da prefeitura durante o período de tratamento.

O prefeito tem 60 anos e foi eleito pela primeira vez em 2020, após atuar como assessor, chefe de gabinete e secretário municipal ao longo da carreira política. Em 2024, foi reeleito para um novo mandato à frente da prefeitura, válido até 2028.

Com o afastamento, a vice-prefeita Audrey Kleys (PSD) assumirá interinamente o comando da prefeitura.

Segundo nota divulgada pela administração municipal, a oficialização do afastamento será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (19).