RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, 93, apresentou melhora progressiva do quadro clínico nas últimas 24 horas e segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop (MT), segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18).
De acordo com o hospital, o líder indígena está sem febre e teve melhora na aceitação da dieta. O comunicado afirma ainda que o quadro clínico segue estável e sem intercorrências no período.
"O paciente apresentou melhora progressiva do quadro geral, encontrando-se afebril e com melhor aceitação da dieta. Permanece sob monitoramento contínuo e acompanhamento da equipe multidisciplinar", diz a nota.
Raoni foi internado novamente na quinta-feira (14), após um novo mal-estar clínico, segundo o hospital. No início de maio, ele já havia passado cinco dias na mesma unidade para tratar dores abdominais relacionadas a uma hérnia.
O cacique foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardíacos, segundo os médicos.
No último dia 7, o Instituto Raoni informou a suspensão da agenda pública do cacique por questões de saúde. Em comunicado publicado nas redes sociais, a entidade pediu "sensibilidade" para que ele pudesse "receber os cuidados necessários e se recuperar com tranquilidade".
Reconhecido internacionalmente pela defesa da amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985).
Nascido na aldeia Kapot, em Mato Grosso, o líder indígena afirmou que só teve contato com um homem branco por volta dos 20 anos. Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting na amazônia, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica.