PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Governo de Santa Catarina anunciou nesta segunda-feira (18) um decreto que colocou todos os 295 municípios sob estado de alerta climático por no mínimo 180 dias.

A justificativa é a aproximação do fenômeno El Niño, que deve elevar o risco de chuvas intensas, enchentes e outros eventos climáticos extremos na região Sul do Brasil a partir de junho.

Segundo o governador Jorginho Mello (PL), que sancionou o texto na sede da Defesa Civil em Florianópolis, o decreto tem caráter preventivo.

A ideia é agilizar a contratação de serviços e obras emergenciais por parte de prefeituras, além da compra de produtos como colchões, lonas e outros destinados à ajuda humanitária.

De acordo com informações da Defesa Civil estadual, o período de maior probabilidade de ocorrência de eventos climáticos severos deve começar em setembro e se estender até janeiro de 2027. O período mais crítico é entre novembro e janeiro.

No dia 14 de maio, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos divulgou que há 82% de probabilidade de o El Niño começar até julho e 96% de chance de que ele se estenda até fevereiro de 2027. Além do aumento das chuvas, o fenômeno pode provocar elevação das temperaturas no verão brasileiro.

O El Niño é um fenômeno causado pelo aquecimento acima da média das temperaturas do Oceano Pacífico.

Santa Catarina sofreu impactos do El Niño em maio de 2024, quando mais de 900 pessoas precisaram deixar suas casas devido às chuvas intensas que atingiram a região sul naquele ano e causaram a tragédia climática que matou 185 pessoas no Rio Grande do Sul.

Apesar da alta probabilidade de ocorrência, especialistas afirmam que ainda não é possível determinar a intensidade do fenômeno.

Segundo a agência climática dos Estados Unidos, há 37% de chance de ocorrência de um El Niño muito forte entre novembro e janeiro, 30% de chance de um fenômeno forte e 22% de moderado.

Caso a intensidade se confirme, Santa Catarina se prepara para um último trimestre chuvoso pelo terceiro ano seguido.

Em dezembro de 2024, chuvas intensas atingiram 25 municípios e impactaram mais de 1.300 pessoas. Em novembro do ano passado, 32 cidades registraram danos e quase 300 pessoas precisaram sair de casa.

A maior parte dos danos ocorreu no Vale do Itajaí e no norte do estado, regiões mais populosas de Santa Catarina.