Já registrado no Brasil para o tratamento de câncer de mama, o medicamento passa a ser usado em combinação com o pertuzumabe para o tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de mama HER2positivo (IHC 3+ ou ISH+). a indicação é feita em duas situações desse tipo de câncer:
- Irressecável - do tipo que não pode ser removido completamente por cirurgia
- metastático - quando a doença se espalhou do local original para outras partes do corpo
O HER2positivo representa aproximadamente 20% dos casos de câncer de mama e está associado a um comportamento clínico mais agressivo, com maior risco de progressão da doença e pior evolução da doença, sobretudo nos estágios avançados ou metastáticos.
Apesar dos avanços terapêuticos, essa condição permanece incurável, configurando um importante problema de saúde pública.
De acordo com a Anvisa, a nova indicação foi fundamenta em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante e estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão.
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