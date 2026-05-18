SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Salvador determinou que 12 famílias deixassem suas casas após o desabamento de um prédio de quatro andares que deixou três mortos no bairro Luiz Anselmo, em Salvador.

Foram desalojados os moradores dos imóveis diretamente afetados pelo imóvel que desabou, além de moradores do entorno que precisaram deixar os imóveis por questões de segurança.

A prefeitura disponibilizou vagas de acolhimento institucional às famílias atendidas, mas elas optaram por permanecer temporariamente nas casas de familiares e amigos.

Os moradores receberam cestas básicas, colchões e kits dormitório para os desalojados. Eles também foram encaminhados para acesso aos benefícios de auxílio-moradia e auxílio emergencial.

O prédio, que desabou na tarde deste sábado (16), era residencial e estava passando por reformas. Os três mortos, que eram trabalhadores que atuavam na obra, eram Raimundo Brito dos Santos, 60, Maurício Santos Lima, 51, e Roberto Carlos Evangelista da Silva, 58.

As vítimas resgatadas eram integrantes de uma família que morava no imóvel. Dois adultos conseguiram sair com um bebê de um ano e oito meses antes do colapso da estrutura. Outras famílias moravam no edifício, mas não estavam em casa quando ele colapsou.

A operação de resgate contou com a participação de cerca de 30 bombeiros, além de apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), da Defesa Civil de Salvador e da Polícia Militar da Bahia.

O desabamento também atingiu dois postes da rede elétrica, provocando a interrupção do fornecimento de energia para 51 imóveis da região, conforme a Neoenergia Coelba.

Após a remoção total dos escombros, as equipes vão iniciar os procedimentos técnicos de análise da estrutura e investigação das causas do desabamento.