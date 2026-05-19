SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os institutos de meteorologia preveem uma terça-feira (19) com o tempo fechado a maior parte do tempo e temperaturas baixas na região metropolitana de São Paulo.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo aponta que o dia do outono deve começar com muita nebulosidade e chuvas fracas, que devem se alternar com períodos de melhoria no decorrer do dia.

Mesmo assim, o céu permanece com muitas nuvens, o que impede a elevação significativa das temperaturas. Os termômetros devem variar de mínimas de 15°C a máximas que não devem superar os 18°C.

Nesta segunda (18), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 16,6°C às 6h e máxima de 20°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Se na Grande São Paulo as nuvens devem trazer chuviscos, em outras regiões do estado e do Sudeste a chuva pode chegar com maior volume.

A Climatempo informa que a frente fria segue atuando na altura da costa do Sudeste e, junto à influência de ventos marítimos e cavados em médios níveis da atmosfera, favorece pancadas de chuva em grande parte da região.

Desde cedo, chove no litoral, sul, leste e nordeste paulista, sul de Minas Gerais e centro-sul fluminense, com intensidade fraca a moderada e momentos de chuva mais forte. No norte paulista, as instabilidades aumentam ao longo do dia.

Entre a tarde e a noite, destaca o instituto, as pancadas ganham força em grande parte do estado do Rio de Janeiro, no centro-sul e Triângulo Mineiro, sul do Espírito Santo e em áreas do litoral, leste, nordeste e interior paulista. Há risco de temporais isolados, raios e eventual queda de granizo entre o sul fluminense, zona da mata, região central e extremo sul de Minas Gerais, além da região de Belo Horizonte.

Até a noite, a chuva deve continuar em grande parte do Rio de Janeiro, zona da mata, leste e interior mineiro e litoral paulista. Já no interior de São Paulo e em parte de Minas, o tempo permanece mais firme.

"A entrada da massa de ar polar mantém o dia mais frio e úmido em São Paulo, Rio de Janeiro e sul mineiro, com possibilidade de mínimas ocorrendo à noite, inclusive nas capitais paulista e fluminense. O mar segue agitado na faixa litorânea de São Paulo e Rio, enquanto rajadas de vento de 40 a 50 km/h atingem o litoral paulista e fluminense", prevê a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.