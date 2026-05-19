SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Homens armados invadiram uma casa na noite desta segunda-feira (18) e fizeram moradores reféns na região de Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

Um comerciante foi abordado quando chegava em casa por volta das 22h. Vizinhos, no entanto, teriam suspeitado da movimentação na residência e acionado a Polícia Militar.

Enquanto isso, oito suspeitos ameaçavam a família. "Começaram a falar 'se não trazerem dinheiro e joias, eu vou matar um aqui'. Eles me bateram, me deram coronhada. Umas três, quatro coronhadas em mim", contou o homem, sem se identificar, à TV Globo.

Vítima relata ter vivido momentos de terror: "Pensava que o pior vai acontecer né. Eles ameaçavam até meus filhos. Fiquei muito agoniado, pensando que ia dar coisa ruim."

Com a chegada da polícia, um dos assaltantes tentou fugir do local intimidando um motorista que estava na rua. "Ele chegou batendo a arma no vidro do carro. Ele falou 'abre, abre. Eu abri e ele disse 'me tira daqui'. Manobrei o carro e andei mais um pouquinho para frente, mas aí já apareceu duas viaturas", contou a testemunha, também à emissora.

Dois criminosos foram presos, enquanto os outros três ainda não foram localizados. Segundo a PM, o primeiro preso informou que o grupo já acompanhava as vítimas e que acreditavam que tinha um alto valor em dinheiro dentro da casa.

O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.