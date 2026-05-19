SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia de San Diego estava em busca de um dos adolescentes que matou três pessoas no Centro Islâmico de San Diego horas antes de o crime ser cometido, segundo as autoridades da cidade.

O QUE ACONTECEU

Mãe do adolescente de 17 anos que participou do ataque ligou para a polícia para avisar que o filho fugiu de casa com as armas da família. Segundo o chefe da polícia de San Diego, Scott Wahl, a mulher disse aos policiais que o garoto tinha "ideações suicidas" e que ele tinha roubado, além das armas, o carro dela.

Após o aviso, os policiais enviaram um alerta para a escola onde o atirador estudou e começaram a reunir mais detalhes sobre o suspeito. Eles descobriram que o adolescente usava roupas camufladas e escanearam a placa do veículo da família dele pela cidade, chegando até um shopping da região.

Três horas após a ligação, o suspeito e outro jovem, de 18 anos, abriram fogo no Centro Islâmico. De acordo com Wahl, a polícia chegou ao local quatro minutos após o acionamento, encontrando as três vítimas mortas.

Tiroteio é investigado como um crime de ódio, segundo a polícia. Apesar de não terem feito nenhuma ameaça pública ao local antes do atentado, os atiradores se envolveram em uma "retórica de ódio generalizada", segundo a investigação.

Segurança da mesquita morreu e foi apontado como um dos heróis do local. Amin Abdullah teria se colocado entre os atiradores e as vítimas, segundo a polícia de San Diego. "Sem dúvidas, ele salvou vidas nesta terça-feira (19)", afirmou Wahl.

RELEMBRE O CASO

Ataque a tiros aconteceu no Centro Islâmico de San Diego e deixou três visitantes e os dois atiradores mortos. Crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (18) e local, que tinha a presença de mulheres e crianças, foi evacuado.

Atiradores tinham 17 e 18 anos, segundo as informações preliminares da polícia. Os corpos deles foram encontrados em um carro próximo ao local do atentado.

Local é considerado uma das principais mesquitas da região e abriga uma escola de árabe, estudos islâmicos e Alcorão para crianças. O centro islâmico fica no bairro de Clairemont, a cerca de 14 km do centro da cidade de San Diego, na Califórnia, e é tido como o maior do condado.

Centro funciona como mesquita para orações diárias. Ele também serve para outras atividades, como centro comunitário muçulmano e espaço educacional.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.