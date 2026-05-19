A 6ª edição da Teia Nacional dos Pontos de Cultura, promovida pelo Ministério da Cultura (MinC), começa nesta terça-feira (19), na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Com mais de 200 atividades gratuitas, a cidade será tomada por shows, cortejos, cinema, feiras criativas, oficinas, manifestações indígenas, rodas culturais e encontros para debater políticas relacionadas à cultura, ao território e meio ambiente.

A relação entre cultura, território e emergência climática norteia a programação da 6ª Teia, com atividades voltadas à sustentabilidade, memória coletiva e saberes tradicionais. Um dos destaques é a exposição Você Já Escutou a Terra?, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, promovida pelo Museu da Pessoa no Sesc Praia Formosa.

Na agenda de shows estão nomes como Luedji Luna, MC Tha e Armandinho. As apresentações ao longo do evento trazem também o hip-hop indígena, o maracatu, o mamulengo, os ritmos amazônicos, as manifestações afro-brasileiras, o samba, o coco, o teatro popular, entre outros. A programação completa está no site do evento.

Considerado o maior espaço de articulação da rede Cultura Viva no país, o evento reúne, além de artistas, representantes de pontos e pontões de cultura, gestores públicos, mestres e mestras das culturas populares, povos indígenas e movimentos culturais de todas as regiões do Brasil.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, estará no evento e participa da cerimônia oficial de abertura, no dia 21 de maio, no Sesc Formosa.

Outro destaque da programação é o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, instância máxima de participação social da Política Cultura Viva, que reunirá cerca de 856 delegadas e delegados de todo o país para debater propostas e diretrizes para o fortalecimento da política pública. A agenda contempla ainda a abertura do 3º Encontro Nacional dos Pontões de Cultura e do 1º Encontro Nacional Agente Jovem Cultura Viva e Rede de Pontos de Cultura.

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