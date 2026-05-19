SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco assaltantes invadiram a casa de um comerciante, na zona sul de São Paulo, e mantiveram oito pessoas reféns, na noite de segunda-feira (18). A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos.
O crime ocorreu na rua Elvira Garrelli Wafae, em Cidade Dutra. O grupo abordou o comerciante, de 50 anos, quando ele entrava com o veículo na garagem, por volta das 22h, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Os suspeitos estavam encapuzados e tinham armas.
No interior da residência, a família do comerciante ?que tem dois adolescentes? foi feita refém.
A vítima relatou à TV Globo que os criminosos eram agressivos e faziam ameaças. Diziam que se não entregassem joias e dinheiro matariam os filhos do comerciante, que foi agredido com coronhadas.
Os vizinhos perceberam a movimentação incomum e acionaram a PM. Os policiais cercaram a região próxima à casa e conseguiram abordar o veículo da vítima, utilizado na fuga. Um dos suspeitos estava no carro, com o comerciante, que era mantido refém.
Durante a buscas, os PMs detiveram outro suspeito. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38 carregado, uma arma de fabricação artesanal calibre 9mm, munições e aparelhos celulares.
Os outros assaltantes conseguiram fugir e não foram localizados até a publicação desta reportagem.
Segundo a PM, os suspeitos presos admitiram que já estavam monitorando a vítima por acharem que ele mantinha dinheiro e outros bens de valores em casa.
O caso foi registrado no 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias) como roubo.