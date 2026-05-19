A Rádio Nacional vai lançar, em 1º de junho, uma campanha que convida o público a reunir registros históricos ligados à trajetória da emissora e ao seu vínculo com a memória afetiva dos brasileiros. A iniciativa integra as ações pelos 90 anos de existência do veículo e foi apresentada nesta segunda-feira (18), durante o Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que está sendo realizado no Rio de Janeiro (RJ).

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A campanha busca mobilizar ouvintes, ex-funcionários, colecionadores e o público em geral para compartilhar arquivos sonoros, gravações antigas, programas raros, vinhetas, entrevistas, trilhas, narrações históricas e outros conteúdos fonográficos relacionados à Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Fotografias, documentos e demais materiais também poderão ser enviados, desde que tenham relação direta com a Rádio Nacional.

O material poderá integrar o acervo histórico da emissora, participar de uma exposição comemorativa e ter sua história destacada na programação especial dos 90 anos da Rádio Nacional.

O gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, comenta que a memória e o acervo são alguns dos principais ativos nas celebrações pelos 90 anos da emissora. A partir desse entendimento, foram pensadas diversas ações nas áreas de produção, programação e digital, além da mobilização voltada à preservação do acervo.

A proposta é preencher lacunas e contar a nossa história a partir dos registros que conseguirmos reunir. Trata-se de uma forma de preservar esse arquivo de maneira mais completa e de refletir, com a grandeza que ela merece, a trajetória dessa emissora tão importante para o Brasil, afirma.

Com o chamado O que você guardou pode ajudar a contar a história da Nacional, a ação objetiva também ampliar o repertório coletivo sobre a emissora a partir de materiais preservados pelo público ao longo das últimas décadas.

A proposta é identificar conteúdos que ajudem a contar a história da Rádio Nacional, emissora que acompanha gerações de brasileiros e esteve presente em diferentes momentos da vida cultural, esportiva e jornalística do país.

Considero a campanha de resgate de registros históricos da Rádio Nacional um divisor de águas para o acervo gerido pela EBC. Ela integra materiais que, por razões adversas, foram guardados por terceiros com o intuito de proteger esse patrimônio. Esta é uma oportunidade de dividirmos com empregados e ouvintes a responsabilidade pela preservação do legado da Nacional seja ela do Rio, de Brasília, da Amazônia ou do Alto Solimões, comenta a gerente de Acervo e Pesquisa da EBC, Maria Carnevale..

Na EBC, temos uma equipe técnica dedicada diariamente à guarda, preservação e difusão desse acervo, patrimônio nacional. Esta campanha simboliza a união de todos que acreditam no potencial da Rádio Nacional e lutam pela preservação de 90 anos de história.

São exemplos de registros que podem ser enviados: a gravação de um programa que fazia companhia para você ou sua família, uma vinheta antiga, uma locução marcante, a narração de um gol histórico, fotografias, correspondências ou a voz de alguém que já partiu, mas que segue presente na lembrança. São áudios que continuam vivos a cada nova escuta e que podem ajudar a contar os 90 anos da Rádio Nacional.

Como participar

Primeiramente, deve ser enviado um e-mail para o endereço nacional90@ebc.com.br.

O participante receberá como resposta um formulário de intenção de doação em que serão solicitados nome completo, telefone, e-mail, relação com a Rádio Nacional, tipo de material, descrição do conteúdo, quantidade aproximada, estado de conservação, identificação de pessoas, datas e locais, formato físico ou digital e disponibilidade para doação definitiva.

Após essa etapa, a Gerência de Acervo e Pesquisa da EBC fará uma pré-triagem técnica para avaliar o recebimento do material.

Serão considerados critérios como valor histórico e institucional, autenticidade, relevância documental, relação direta com a Rádio Nacional, possibilidade de preservação, recorte temporal da campanha, duplicidade em relação a materiais já existentes e estado de conservação. Informações relacionadas ao procedimento de envio e/ou coleta do material serão fornecidas após a finalização da etapa de triagem.

Com a aprovação inicial, será realizado o agendamento para entrega física ou envio digital do material. Neste momento, o participante também poderá ser convidado a contar a história do registro por meio de gravação de áudio ou relato escrito. Para garantir segurança jurídica e transparência institucional, a doação será formalizada por meio da assinatura de um termo de doação.

Sobre os 90 anos da Rádio Nacional

Rádio Nacional foi fundada no Rio de Janeiro (RJ) pelo grupo do Jornal A Noite em 12 de setembro de 1936 com o prefixo PRE-8. Começou a ganhar força em 1940, quando foi incorporada à União e se firmou como fenômeno de expressão da cultura popular brasileira.

Teve papel fundamental na transmissão de notícias para todo o território brasileiro com o Repórter Esso, apresentado pelo jornalista Heron Domingues e que se tornou sucesso de audiência. Na época, a emissora chegava a receber milhares de cartas por dia enviadas por ouvintes de todo país.

A música transformou-se em um capítulo à parte na história da Nacional. As apresentações eram realizadas por conjuntos diversos, incluindo orquestras da própria emissora. Em 1942, a Nacional inaugurou seu auditório, palco de atrações inesquecíveis sob o comando de estrelas do rádio como Paulo Gracindo e César de Alencar.

Nacional ainda foi protagonista de uma virada histórica na comunicação ao inaugurar, em 1941, a era das radionovelas no Brasil com Em busca da felicidade. O país parava para ouvir a produção e os brasileiros se reuniam em torno do rádio com os corações atentos a cada capítulo. Se antes os ouvintes já acompanhavam narrativas do radioteatro, foi com essa atração que o formato ganhou nova dimensão e roupagem. O texto original do cubano Leandro Blanco, adaptado por Gilberto Martins, não apenas conquistou audiência, mas ajudou a consolidar uma cultura de consumo de dramaturgia que atravessaria gerações e encontraria, mais tarde, sua consagração definitiva também na televisão brasileira.

Em mais um marco de sua trajetória, a Rádio Nacional antecipou-se à própria história da nova capital federal. Quando Brasília ainda se erguia no cerrado, o rádio já fazia ecoar sua existência para todo o país.

Em 31 de maio de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurava a Rádio Nacional de Brasília. A emissora operava em ondas médias e ondas curtas, permitindo com que os candangos que trabalhavam na construção da cidade se comunicassem com suas famílias residentes em outras regiões. Esse potencial abriria caminho para a expansão da rede, em 1977, com a estreia da Rádio Nacional da Amazônia.

Para celebrar esse legado e projetar a emissora para o futuro, desde o ano passado a EBC tem realizado diversas ações alusivas às nove décadas. Em 2025, foi lançado um selo comemorativo e uma nova identidade sonora que resgata suas raízes históricas.

A música Luar do Sertão, clássico que inaugurou as transmissões da Nacional na década de 30, ganhou uma versão modernizada que passou a embalar a identidade musical do veículo.

O encontro da RNCP acontece nesta semana no Rio de Janeiro com as emissoras parceiras de todo o país e também vai marcar o aniversário de 90 anos da Nacional. Ainda nesta semana, entre os dias 20 e 22, também no Rio de Janeiro (RJ), será realizado o 7º Simpósio Nacional do Rádio, em parceria com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, e neste ano terá como tema Rádio Nacional 90 anos: memória, inovação e futuros da mídia sonora.

Em 12 de junho, será lançada a série especial 90 anos em 90 histórias. A iniciativa resgata a trajetória da rádio por meio de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância ao longo das décadas, como ex-dirigentes da EBC e da Radiobras, além de pesquisadores e funcionários. Ao todo, serão 90 episódios, com cerca de cinco minutos cada, reunindo material de acervo, pesquisa histórica e depoimentos. A proposta é criar uma linha do tempo sonora que percorre desde os anos 1930 até os dias atuais.

As celebrações também incluem o lançamento de um novo site da emissora e uma edição especial do Festival de Música da Rádio Nacional, que neste ano deve acontecer no Rio de Janeiro (RJ) e contar com apresentações de grandes nomes da cena artística nacional.

Ao longo da história, a Rádio Nacional acumulou uma galeria de troféus que evidencia a sua importância no cenário jornalístico e cultural. O mais recente deles veio no ano passado. O programa Tarde Nacional SP foi escolhido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como melhor programa cultural de rádio de 2025.

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Tags:
90 anos | arquivo históric | Campanha | EBC | Rádio Nacional

Agência Brasil - Rádio Nacional faz campanha para reunir arquivos históricos

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