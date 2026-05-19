RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se uma falha mecânica em uma van elétrica provocou o acidente em que o veículo subiu na calçada e atropelou três pessoas em Ipanema, na zona sul da cidade, na tarde de sábado (16).

Entre as vítimas estava Mariana Tanaka Abdul Hak, 20, filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para temas de paz e segurança. Ela morreu no domingo (17), após ser socorrida em estado grave.

O atropelamento aconteceu no cruzamento das ruas Visconde de Pirajá e Vinícius de Moraes. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram os momentos logo após o acidente. A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar às 17h08.

Segundo o registro policial do caso, ao chegar no local os agentes encontraram apenas o veículo envolvido, um furgão elétrico JAC Moledo EJV5. As vítimas já tinham sido levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto.

O motorista da van, Lucas Leandro do Espírito Santo Marques, 24, relatou aos policiais que a direção do veículo travou e o sistema de freios falhou no momento em que ele tentava mudar de faixa.

Ele disse que perdeu o controle da van, subiu na calçada e atingiu as vítimas. O policial responsável pelo registro afirmou que não encontrou marcas de frenagem na pista e realizou fotografias da cena do acidente.

No registro da ocorrência, obtido pela reportagem, a PM afirmou que o motorista permaneceu no local, colaborou com os agentes e não apresentou sinais de alteração. Testemunhas também disseram à polícia que o condutor pode ter tentado desviar de um ciclista antes de perder o controle da direção. A van foi apreendida e passará por perícia.

Marques foi submetido a testes do bafômetro e de detecção de drogas. Ambos tiveram resultados negativos.

Mariana caminhava ao lado da mãe, Ana Patrícia Neves Abdul Hak, vice-cônsul do Brasil em Buenos Aires, quando foi atingida. A jovem sofreu traumatismo craniano e múltiplas lesões. Ana Patrícia também ficou ferida e recebeu alta. Ela continuará em tratamento em São Paulo.

A terceira vítima, Sérgio da Costa Luiz, teve ferimentos leves e foi liberado.

Em entrevista à TV Globo, Ibrahim afirmou que a filha havia acabado de chegar ao Rio após viver por dez anos na Europa. Formada em administração, Mariana tinha acabado de assinar contrato com uma multinacional de cosméticos.

Ela já havia morado no Reino Unido, Venezuela, Bélgica, Líbano, França e Itália, acompanhando os pais diplomatas. Cursou administração de empresas na ESCP Business School, em Turim, e era fluente em português, inglês, espanhol e francês.

O corpo de Mariana, será enterrado na quinta-feira (21), às 14h, no Cemitério São Paulo, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

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