A Cemig emitiu um alerta aos trabalhadores rurais sobre os riscos do uso de colheitadeiras e máquinas agrícolas de grande porte próximas à rede elétrica durante o período de colheita em Minas Gerais.

Segundo levantamento da Abracopel, 14 trabalhadores rurais morreram vítimas de choque elétrico no Brasil em 2025 em ocorrências envolvendo contato acidental com redes de energia. Desses casos, 11 aconteceram durante o manuseio de máquinas ou implementos agrícolas.

De acordo com a Cemig, muitos acidentes ocorrem durante manobras com colheitadeiras, elevação de braços hidráulicos e caçambas ou no deslocamento de equipamentos sob cabos energizados.

A orientação da companhia é manter distância mínima de 1,5 metro da rede elétrica e evitar o plantio de culturas de grande porte sob os fios, como cana-de-açúcar, eucalipto e árvores frutíferas.

A empresa também alertou para os riscos envolvendo sistemas de irrigação, transporte de máquinas em caminhões e tentativas improvisadas de levantar fios com madeira ou bambu.

Em caso de rompimento de cabos ou acidentes envolvendo a rede elétrica, a recomendação é acionar imediatamente a Cemig pelo telefone 116 e evitar qualquer contato com fios caídos.

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